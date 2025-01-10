В Подмосковье появится китайский завод по производству автозапчастей

Об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Первая очередь нового завода должна состоять из цехов, где планируют организовать производство деталей подвесок и осей. Позже к ним могут добавиться линии выпуска колодок и штамповки. Согласно плановым объемам, предприятие будет выпускать до 100 тысяч осей и в четыре раза больше колодок.
Предполагается, что вышеперечисленные компоненты на подмосковной площадке начнут делать с помощью современного оборудования, будет предусмотрена многоступенчатая система контроля качества. Благодаря новому автозаводу появится до 150 рабочих мест.
В Азии концерн «Хуацзин» является одним из крупнейших производителей деталей для грузовых шасси. Производственную площадку в России китайцы планируют запустить до конца следующего года.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, что даст России резкое сокращение числа автозаводов.