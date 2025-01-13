УАЗ «Патриот» начали тестировать с новым мотором

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода. Уточняется, что группа специалистов предприятия начала масштабную программу испытаний свежей модификации УАЗ «Патриот». У нее под капотом установлен мотор, который на грузовичках Sollers Argo выдает 130 л.с. и 288 Нм крутящего момента. Агрегат производят на заводе «Соллерс Алабуга».
А пока «Патриот» по-прежнему предлагают клиентам с 150-сильным бензиновым мотором, обеспечивающим 235 Нм тяги. Он работает в сочетании с пятиступенчатой «механикой», в будущем должна появиться и шестиступенчатая.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что трансмиссия УАЗ «Патриот» станет надежнее. Завод решает проблему с подтеканием масла в этом узле.