УАЗ «Патриот» начали тестировать с новым мотором

В Сети появилось первое изображение отечественного внедорожника УАЗ «Патриот», оснащенного новой для него дизельной силовой установкой. Речь идет о двухлитровом агрегате, его появление в линейке двигателей является ключевым элементом обновления модели в этом году. Фотографию сделали перед стартом заводских тестов, новинка должна дебютировать в ноябре этого года.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода. Уточняется, что группа специалистов предприятия начала масштабную программу испытаний свежей модификации УАЗ «Патриот». У нее под капотом установлен мотор, который на грузовичках Sollers Argo выдает 130 л.с. и 288 Нм крутящего момента. Агрегат производят на заводе «Соллерс Алабуга».

А пока «Патриот» по-прежнему предлагают клиентам с 150-сильным бензиновым мотором, обеспечивающим 235 Нм тяги. Он работает в сочетании с пятиступенчатой «механикой», в будущем должна появиться и шестиступенчатая.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что трансмиссия УАЗ «Патриот» станет надежнее. Завод решает проблему с подтеканием масла в этом узле.