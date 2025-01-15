АВТОВАЗ опять презентовал LADA Iskra и назвал сроки начала продаж модели

Главным событием пресс-конференции АВТОВАЗа, посвященной итогам 2024-го года и планам на год нынешний, стала, если по гамбургскому счету, очередная презентация LADA Iskra, предсерийный образец которой продемонстрировали журналистам. О машине в целом известно все, однако в этот раз были названы точнейшие сроки ее появления в продаже. Впрочем, обо всем по порядку.

Итак, глава автогиганта Максим Соколов озвучил итоговые цифры выпуска автомобилей на подведомственном ему предприятии в минувшем году, а также рассказал о претензиях завода на долю отечественного авторынка в 2025-ом.

Всего с конвейеров всех площадок АВТОВАЗа в 2024-ом сошло 525 525 машин. И практически все они были реализованы. То есть рост тольяттинского производства по отношению к 2023-ему составил 40 процентов (занятая в итоге доля рынка составила 27%). При этом г-н Соколов подчеркнул, что и в 2025-ом АВТОВАЗ способен выпустить не меньше, однако планы будут корректироваться с учетом реакции рынка, на который продолжают давить и выросшие коэффициенты утилизационного сбора, и все еще высокая ставка рефинансирования.

Тем не менее, Максим Юрьевич подтвердил, что перечисленные сложности не помешают Тольятти вывести в этом году на рынок и LADA Iskra, и представить широкой публике оригинальный кроссовер на базе «Весты». И если последний точно покажут летом этого года на экономическом форуме в Питере, то про дебют первой Соколов дал противоречивые «показания». Так, если в начале своего выступления он заявил, что машина пойдет в серию в начале этого года, то в конце своего спича говорил уже о первом полугодии.

При этом, как стало известно на этой же пресс-конференции, уже выпущено несколько десятков «Искр» и каждую неделю собирается по несколько штук и для испытаний грядущей новинки, и для отладки всех технологических процессов.