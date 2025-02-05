Российский автобренд Xcite может исчезнуть

Площади автозавода в Санкт-Петербурге, где раньше собирали Nissan, а теперь Xcite, переполнены кроссоверами X-Cross 7 и X-Cross 8. Речь идет о 10 тыс. автомобилей, томящихся на складе готовой продукции, заставленном под завязку. Кроме того, машины остаются в большом количестве у дилеров. И если ситуация с продажами не изменится в лучшую сторону, в истории бренда могут поставить точку.

На его мощностях в Петербурге готовятся выпускать LADA и Renault

Об этом пишет телеграм-канал «Русский атвомобиль». По информации ресурса, на питерском заводе еще остались машинокомплекты Xcite, которых хватит на сборку около 700 автомобилей. Уточняется, что 500 из них — это X-Cross 7.

Дополнительные поставки комплектующих не исключаются. Но инсайдеры утверждают, что вряд ли объем превысит 5-10 тысяч машинокомплектов, так что Xcite имеет все шансы прекратить существование.

Тем временем на производственной площадке, где выпускают X-Cross 7 и X-Cross 8, стартует новый этап модернизации. Приемо-сдаточные работы запланированы на август, затем начнутся тестовые сварка и сборка. Товарные автомобили намерены поставить на конвейер весной-летом следующего года. Ожидается запуск производства LADA Iskra в кузовах «седан» и «унивесал», а также нового Renault Logan.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российский бренд Xcite наладит производство еще одной модели.