Объединение автобрендов Zeekr и Lynk&Co завершилось

Разговоры о слиянии Zeekr и Lynk&Co, которые являются дочерними структурами автоконцерна Geely, ходили еще в ноябре прошлого года. Тогда были опасения, что подобный шаг может усилить конкуренцию между марками. В итоге они будут пользоваться каналами продаж друг друга, создадут общее представительство для внешних рынков и начнут вместе разрабатывать новинки. Кстати, официальные продажи этих «китайцев» в недалеком прошлом планировалось наладить и в России.

Глава Zeekr Энди Ан объяснил, что его компания займется производством более габаритных премиальных авто с минимальным ценником в 300 тыс. юаней. Речь идет о среднеразмерных «электричках» и гибридах покрупнее.

В свою очередь Lynk&Co сосредоточится на выпуске бюджетных машин с прайсом в районе 200 тыс. юаней. Но продуктовая линейка включит и компакты, которые будут в основном оснащаться электромоторами. Остальные модели сделают бензоэлектрическими.

Слияние даст возможность Lynk&Co и Zeekr ежегодно реализовывать до миллиона автомобилей. Уже в этом году новоиспеченный альянс планирует увеличить спрос на 40%.

Ранее портал «АвтоВзгляд», что слияние Honda и Nissan официально не состоится.