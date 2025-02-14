Объединение автобрендов Zeekr и Lynk&Co завершилось

Глава Zeekr Энди Ан объяснил, что его компания займется производством более габаритных премиальных авто с минимальным ценником в 300 тыс. юаней. Речь идет о среднеразмерных «электричках» и гибридах покрупнее.
В свою очередь Lynk&Co сосредоточится на выпуске бюджетных машин с прайсом в районе 200 тыс. юаней. Но продуктовая линейка включит и компакты, которые будут в основном оснащаться электромоторами. Остальные модели сделают бензоэлектрическими.
Слияние даст возможность Lynk&Co и Zeekr ежегодно реализовывать до миллиона автомобилей. Уже в этом году новоиспеченный альянс планирует увеличить спрос на 40%.
Ранее портал «АвтоВзгляд», что слияние Honda и Nissan официально не состоится.