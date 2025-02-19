АВТОВАЗ зарегистрировал три новых названия

Тольяттинский автогигант подал заявки на регистрацию товарных знаков Tigris, Ariva и Parus. Возможно, в будущем они превратятся в имена новых автомобилей. Но не факт, поскольку названия предусмотрительно оформлены для внушительного списка категорий товаров, в том числе автозапчастей и аксессуаров. Кроме того, под эгидой новых знаков можно проводить техобслуживание и ремонт машин.

Их могут использовать и для автомобилей, и для запчастей

Заявки Волжского автозавода на новые названия были опубликованы в открытой базе ФИПС (Федерального института промышленной собственности). Помимо всего прочего, торговые знаки Tigris, Parus и Ariva имеют шансы получить игрушечные машинки, модельки и конструкторы.

АВТОВАЗ имеет право не пользоваться новыми запатентованными названиями, права на них нередко защищают в Роспатенте просто на всякий случай. В то же время ряд грядущих моделей Волжского автозавода пока являются безымянными.

Например, официального имени нет у кроссовера с кодовым названием B-Cross. Его дебют намечен на грядущее лето. К тому же в ближайшие пять лет у АВТОВАЗа должны появиться минимум еще два новых паркетника разных классов, включая D, а также минивэн с семиместным салоном.

Напомним, в конце прошлого года АВТОВАЗ запатентовал новые названия Altra и Retiva.