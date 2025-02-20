УАЗ «Патриот» получит улучшенную 6-ступенчатую «механику»

Отечественная компания «Соллерс» провела модернизацию производства 6-ступенчатой механической коробки передач. УАЗ «Патриот» должен получить ее до конца текущего года. Новое оборудование повысит точность запрессовки компонентов промежуточного вала — это касается и шестерен, и синхронизаторов.

Технологический процесс будет автоматизирован, что положительно повлияет на качество коробок передач, в том числе для легких коммерческих автомобилей Sollers, сообщает газета «Панорама УАЗ».

Судя по всему, «Патриот» обзаведется «механикой», созданной китайским концерном JAC. Выпуск такой трансмиссии наладили в нашей стране в феврале прошлого года.

Напомним, в будущем УАЗ «Патриот» предстанет перед широкой общественностью с бензиновым и дизельным моторами. Скорее всего, агрегат, питающийся соляркой, является более новой версией или родственником двухлитрового двигателя, которым «вооружен» грузовичок Sollers Argo. Предположительно, отдача для Patriot составит 136 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, когда состоится премьера обновленного УАЗ «Патриот».