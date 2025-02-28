Производство пикапа JAC Т9 запустят на заводе «Соллерса»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по продажам ООО «Джак Автомобиль» Сергея Садовенко. По его словам, сейчас идет активная фаза переговоров по прикладным вопросам: обсуждается логистика, транспортировка комплектов и передача машин представителям дилерской сети.
На данный момент доля реализации JAC Т9 в России находится на уровне 35-40% от общего объема. При этом половину машин выкупают корпоративные клиенты. В нашей стране Т9 продолжает оставаться самой продаваемой моделью марки на протяжении последних четырех месяцев.
Кстати, все дальнейшие модели JAC, построенные на платформе Т9, также ждет локализация. В перспективе компанию пикапу на одной из площадок «Соллерса» составит минивэн, который пока у нас не продают. Его производство хотят наладить на стыке третьего и четвертого квартала этого года. А в 2026-м должны появиться свежие модели на новой платформе, в том числе электрокары.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что JAC адаптировал пикап T9 к российскому климату.