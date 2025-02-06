JAC адаптировал пикап T9 к российскому климату

Навесное оборудование для JAC T9 получило несколько новых вариантов адаптации кузова к нашему суровому климату. Например, кунг и съемная крышка дают возможность защитить груз от снега, дождя и пыли, добавляют бонус к аэродинамике пикапа. Хозяин «китайца» может легко добраться до сумок и чемоданов, надежно спрятанных от чужих глаз. Предусмотрен багажный каркас, позволяющий проще перевозить длинномеры. Он также подходит для установки багажника, бокса и даже палатки.

В список сертифицированного оборудования для JAC T9 включены лебедка и площадка для ее крепления, плюс фаркоп и электровыводы на прицеп. Можно рассчитывать на ряд дополнительных опций, к которым относятся поворотные кофры и грузовая выкатная платформа. Акустический комфорт в салоне легко повысить за счет дополнительной напыляемой шумоизоляции и особых подкрылков.

Владельцев пикапа, которые любят погонять на серьезному бездорожью, порадует полный комплект защиты днища. Он призван оберегать картер двигателя, раздатку, коробку передач, топливный бак и радиатор. На случай снегопадов разработана специальная лопата цельнолитой конструкции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что JAC намерен привезти в Россию электрические пикапы и кроссоверы.