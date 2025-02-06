JAC адаптировал пикап T9 к российскому климату

В список сертифицированного оборудования для JAC T9 включены лебедка и площадка для ее крепления, плюс фаркоп и электровыводы на прицеп. Можно рассчитывать на ряд дополнительных опций, к которым относятся поворотные кофры и грузовая выкатная платформа. Акустический комфорт в салоне легко повысить за счет дополнительной напыляемой шумоизоляции и особых подкрылков.
Владельцев пикапа, которые любят погонять на серьезному бездорожью, порадует полный комплект защиты днища. Он призван оберегать картер двигателя, раздатку, коробку передач, топливный бак и радиатор. На случай снегопадов разработана специальная лопата цельнолитой конструкции.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что JAC намерен привезти в Россию электрические пикапы и кроссоверы.