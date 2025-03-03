Новая версия LADA Granta Cross впервые засветилась в Сети

Фотошпионам удалось выследить «Гранту» с приставкой Cross в кузове лифтбэк. Автомобиль вышел на испытания, в кадре новые элементы скрыты от любопытных глаз маскировочной пленкой. Судя по всему, наиболее кардинальные изменения затронут бамперы, колесные арки и диски. Ожидается, что новинку запустят в серийное производство после «Искры» — в апреле или позже. Аналогичный универсал семейства Granta уже существует.

Свежее фото лифтбэка LADA Granta Cross разместил паблик Avtograd на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что на данный момент Волжский автозавод собрал несколько опытных образцов, которые активно обкатывают на испытательном полигоне.

В виде лифтбэка Granta Cross должна обзавестись классическими доработками, характерными для подобных «вседорожников». Это не только защитный обвес кузова и переработанные колесные диски, но и увеличенный дорожный просвет. В список оборудования должны войти противотуманные фары, сигнализация, а также климатическая установка. Стеклоподъемники задних дверей получат электропривод, а мультимедийный комплекс — сервисы Яндекса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ расширит оснащение LADA Granta. Как минимум три комплектации станут богаче.