Автомобили Jaecoo поставили на конвейер экс-завода Hyundai в Петербурге

В Северной столице на одной из центральных парковок предприятия, принадлежавшего сбежавшим из страны корейским производителям, уже выстроилась свежая партия Jaecoo российского разлива, сообщил телеграм-канал AutoRun SPb. Поговаривают, что питерский завод выпускает от 1700 до 2000 таких автомобилей в месяц.
По объему реализации в самом Петербурге Jaecoo не сумел войти в первую десятку автобрендов по итогам прошлого года. Зато за январь и февраль 2025-го марке удалось нарастить темпы продаж и занять девятую позицию.
Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Сеть выложили фотографии нового кроссовера Jaecoo J5 для России. Его официальная премьера должна состояться до конца первой половины 2025 года.