Автомобили Jaecoo поставили на конвейер экс-завода Hyundai в Петербурге

На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге начали выпускать китайские машины с шильдиком Jaecoo. Как известно, эта компания является дочерней структурой «поднебесного» автогиганта Chery, который давно и хорошо известен в нашей стране. «Джейку» создали пару лет назад для экспорта кроссоверов и внедорожников на внешние рынки. Например, в России официально продаются модели J7 и J8, в скором времени должен появиться более компактный J5.

Слухи о крупноузловой сборке ходили еще в 2024-м

В Северной столице на одной из центральных парковок предприятия, принадлежавшего сбежавшим из страны корейским производителям, уже выстроилась свежая партия Jaecoo российского разлива, сообщил телеграм-канал AutoRun SPb. Поговаривают, что питерский завод выпускает от 1700 до 2000 таких автомобилей в месяц.

По объему реализации в самом Петербурге Jaecoo не сумел войти в первую десятку автобрендов по итогам прошлого года. Зато за январь и февраль 2025-го марке удалось нарастить темпы продаж и занять девятую позицию.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Сеть выложили фотографии нового кроссовера Jaecoo J5 для России. Его официальная премьера должна состояться до конца первой половины 2025 года.