В России появится новый отечественный автобренд Jeland

На бывшем заводе Hyundai в Северной столице (том, что ранее принадлежал General Motors) поставят на конвейер кроссоверы с шильдиками Jeland. Речь идет об автомобилях с индексами 35T и 42T, которые являются перелицованными копиями китайских паркетников Jaecoo J7 и J8.

Две модели будут выпускать в Санкт-Петербурге

Как сообщают «Китайские автомобили», для моделей новой марки уже идет процесс сертификации, задекларированы два автомобиля — как раз Jeland 35T и Jeland 42T. Ожидается, что в скором времени они получат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), после чего можно будет смело начинать продажи.

Пока на питерской площадке наладили их крупноузловую сборку. Позже она сменится мелкоузловой, что повлечет за собой и появление логотипа Jeland.

С 2022 года автозавод сбежавшего из страны корейского бренда в Петербурге принадлежит отечественному холдингу «АГР». Предприятие переименовали в «АГМ», сейчас там идет подготовка к выпуску линейки Jeland.

Напомним, Jaecoo J7 и J8 официально продаются в России, в будущем к ним должен присоединиться более компактный J5. Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что его фотографии выложили в Сеть.