Гибридный Voyah Passion будут собирать в Липецкой области

Гибридный Voyah Passion, который вот-вот выйдет на отечественный рынок, локализуют в России. Его будет выпускать завод «Моторинвест», на котором уже запущено производство кроссовера Voyah Free и минивэна Voyah Dream.

Об этом сообщил телеграм-канал «Китайские автомобили: только новости» со ссылкой на собственный источник, знакомый с процессами сертификации машин. Другие подробности — даже ориентировочные сроки постановки седана на конвейер — не раскрываются.

Старт продаж гибридного Voyah Passion намечен уже на апрель 2025 года. Его стоимость с учетом скидок составит около 5 000 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Voyah Passion EVR впервые заметили в России. Четырехдверка попала в кадр у одного из дилерских шоу-румов.