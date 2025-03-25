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В Балашихе произвели уникальный бронеавтобус премиум-класса

Машина способна защитить от обстрела из автомата Калашникова

Автобус представительского класса разработали и построили в подмосковной Балашихе на производстве «Евраком», специализирующемся на выпуске бронированных автомобилей. За основу взяли цельнометаллический фургон Mercedes-Benz Sprinter последнего поколения. На проектирование и изготовление машины ушло 7 месяцев.

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Автор
Портал «АвтоВзгляд»

Изображение В Балашихе произвели уникальный бронеавтобус премиум-класса

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», под кузовными панелями новинки расположена бронекапсула, которая защищает пассажиров при обстреле из автомата Калашникова и подрыва гранатами РГД (выдерживает до двух гранат на квадратный метр). Автобус оснащен бронестеклами третьего класса защиты.

Кроме того, шины и колесные диски этого бронеавтобуса с увеличенным индексом нагрузки и вставками аварийного пробега. Тормозные диски заменены на перфорированные. Тормозные шланги армированные, колодки керамические. Усилены подвеска и стабилизатор поперечной устойчивости. Для защиты от дронов на крыше автомобиля установлена система радиоэлектронной борьбы.

Салон автобуса отделан кожей и натуральными материалами, оснащен индивидуальными креслами повышенной комфортности, холодильником, телевизором, микроволновкой и туалетом. Машина рассчитана на 6 пассажиров. Для управления спецавтомобилем необходимы водительские права категории «C».

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Комментарии (1)

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  • Александр

    Ев раком?
    Ну ну.
    И почему не Газель?