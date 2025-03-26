Дизайн отечественного электрофургона запатентовал «Росатом»

Одна из дочерних структур государственной корпорации «Росатом» официально оформила права на дизайн нового электрического фургона. На сей раз речь идет о компании «Юматекс», которая озаботилась патентом, чтобы защитить облик новинки от возможного копирования конкурентами. Кроме того, многопрофильный холдинг планирует разработать единую универсальную платформу для российских электрокаров.

Прототип был готов еще в прошлом году

Изображения будущего отечественного «зеленого» фургона опубликованы в базе Роспатента. Макет новинки продемонстрировали широкой общественного год назад. К сожалению, других подробностей о проекте пока нет.

Зато известно, что в состав отечественной архитектуры для электротранспорта войдут моторы, система управления и силовая электроника. Опытный образец должен появиться на свет через год или два.

Изначально предполагалось, что «Ростатом» не станет выпускать электрокары своими силами, но на его заводах планируют изготавливать необходимые для них компоненты. Впоследствии их должны будут передавать другим производителям. Например, в Калининграде уже строится завод, где собираются наладить производство тяговых батарей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России зарегистрировали экстерьер перспективного электрокроссовера.