Дизайн отечественного электрофургона запатентовал «Росатом»

Изображения будущего отечественного «зеленого» фургона опубликованы в базе Роспатента. Макет новинки продемонстрировали широкой общественного год назад. К сожалению, других подробностей о проекте пока нет.
Зато известно, что в состав отечественной архитектуры для электротранспорта войдут моторы, система управления и силовая электроника. Опытный образец должен появиться на свет через год или два.
Изначально предполагалось, что «Ростатом» не станет выпускать электрокары своими силами, но на его заводах планируют изготавливать необходимые для них компоненты. Впоследствии их должны будут передавать другим производителям. Например, в Калининграде уже строится завод, где собираются наладить производство тяговых батарей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России зарегистрировали экстерьер перспективного электрокроссовера.