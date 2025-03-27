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Россия нарастила производство легковых машин на 13%

Аналитики собрали статистику за январь и февраль

Отечественные автозаводы за первые два месяца текущего года сделали больше легковых автомобилей по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Производственные показатели подросли на 12,8%. В общей сложности с российских конвейеров с начала 2025 года сошло 115 000 легковушек. Об этом сообщает Росстат. Согласно подсчетам экспертов, за последний месяц зимы на отечественных заводах успели наштамповать 60,8 тыс. легковых авто.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Россия нарастила производство легковых машин на 13%

А вот по двигателям внутреннего сгорания стране пока не удалось добиться производственных рекордов. За названный период в РФ выпустили 32,7 тыс. единиц или на 1,7% меньше, чем за январь и февраль прошлого года.

Цифры по грузовиком оказались менее оптимистичны, этот сегмент просел на 20,1%, если проводить параллель с 2024 годом. На сей раз стены отечественных заводов покинули только 22,4 тыс. свежих большегрузов.

Автобусы тоже оказались в минусе за первые пару месяцев наступившего года. Просадка для тех, что весят менее пяти тонн, составила 20,4% - было выпущено 2,3 тыс. штук. С бусами потяжелее все еще хуже — минус 41,9%, что вылилось всего в 1,4 тыс.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что американские «киборги» захватят автопром ЕС, но точно не США.

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