Красота: LADA Granta выкрасили в новый ярко-красный цвет

С конвейера АВТОВАЗа сошла первая партия LADA Granta, кузова которых были выкрашены в непривычный для большинства россиян новый цвет. Речь идет о ярко-красном оттенке «Фламенко». Его продемонстрировали широкой общественности в рамках презентации старшей сестры «Гранты», известной как Iskra. И это было не случайно, ведь новая красная эмаль станет общей для нескольких семейств автомобилей отечественной марки с шильдиком в виде ладьи.

Тольяттинский автозавод успел не только выпустить первые ярко-красные «Гранты», но и отгрузить их представителям дилерского сообщества. Более того, уже открыт прием заказов на LADA Granta в цвете «Фламенко». Его планируют массово применять на производственных линиях АВТОВАЗа с мая.

С появлением новой эмали цветовая палитра «Гранты» расширились до семи вариантов. «Бюджетную» модель красят в белый «Ледниковый», насыщенный синий «Капитан», светло-коричневый «Кориандр», черный «Пантера», а также серо-синий «Борнео» и серебристый «Платина».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какие модели LADA официально получили «капитанский» цвет.