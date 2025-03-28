Красота: LADA Granta выкрасили в новый ярко-красный цвет

Тольяттинский автозавод успел не только выпустить первые ярко-красные «Гранты», но и отгрузить их представителям дилерского сообщества. Более того, уже открыт прием заказов на LADA Granta в цвете «Фламенко». Его планируют массово применять на производственных линиях АВТОВАЗа с мая.
С появлением новой эмали цветовая палитра «Гранты» расширились до семи вариантов. «Бюджетную» модель красят в белый «Ледниковый», насыщенный синий «Капитан», светло-коричневый «Кориандр», черный «Пантера», а также серо-синий «Борнео» и серебристый «Платина».
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какие модели LADA официально получили «капитанский» цвет.