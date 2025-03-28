Продолжаем работу: с конвейера «Автомобильного завода АГР» сошли 30 000 Solaris

Юбилейным экземпляром стал синий Solaris KRX в комплектации Style, сообщила пресс-служба предприятия. Автомобиль оснащен автоматической коробкой переключения передач, шестью подушками безопасности, рядом других систем и функций, а также «зимним» пакетом опций.

С апреля предприятие планирует выпускать по 200 авто в день

Ранее, напомним, эта питерская площадка принадлежала компании Hyundai. Корейцы российский рынок покинули, и в феврале прошлого года AGR Automotive Group сообщила о начале выпуска авто под брендом Solaris.

— Мы продолжаем работу по углублению локализации, а также реализуем активное расширение штата сотрудников для перехода на новую скорость производства. Уже с апреля с конвейера «Автомобильного завода АГР» в Санкт-Петербурге будет сходить более 200 автомобилей в день, — заявил по поводу юбилея гендиректор компании Алексей Калицев.

Ранее портал «Автовзгляд» сообщал, что марка Solaris в третий раз вошла в десятку лидеров отечественного авторынка. На прошлой неделе россияне приобрели 343 автомобиля бренда.