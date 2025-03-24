Solaris в третий раз вошел в десятку лидеров авторынка РФ

На прошлой неделе в нашей стране приобрели 343 новых автомобиля с шильдиком отечественной марки Solaris. Такие цифры позволили ей третью неделю подряд удерживаться в топ-10 лидеров отечественного авторынка. Палочку лидера с завидным упорством сохраняет LADA.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, «Солярис» замыкает десятку самых популярных автомобильных марок в стране по уровню продаж с 17 по 23 марта. Результат «Лады» за этот период — 5804 машины, следом с приличным отрывом идут «поднебесные» бренды Haval и Chery. У первого в активе 2439 реализованных экземпляров, у второго — 2027.

В случае Geely 1204 новых автомобиля нашли своих хозяев в России за указанный промежуток, у Changan — 865. На шестой строчке расположилась белорусская Belgee, еще ниже в рейтинге аналитиков находятся Jetour и Omoda, девятым идет Jaecoo.

В общей сложности по итогам 12-й недели в России было реализовано более 18,8 тыс. новых легковушек, что на 8% больше по сравнению с позапрошлой неделей. Но просадка за год составляет 46,5%.

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