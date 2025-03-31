Новая версия LADA Niva Sport встала на конвейер

Компания LADA Sport, являющаяся «дочкой» Волжского автозавода, начала собирать внедорожники Niva Sport с приставкой Silk Way. Одной из основных особенностей новинки безусловно стал 144-сильный мотор, переплюнувший по мощности все прочие модификации.

Как сообщает паблик Avtograd на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», кузова LADA Niva Sport Silk Way окрашивают непосредственно в цехах Волжского автогиганта. Дальнейшие этапы — такие, как сварка и окраска — проходят уже на другом дочернем предприятии АВТОВАЗа, «ВИС-Авто».

Кстати, при окрашивании «спортивных» Niva, похоже, используется та же эмаль, что и для выставочных образцов LADA Iskra SW Cross. В ее случае оттенок носит имя «Табаско».

Напомним, LADA Niva Sport комплектуется двигателем, выдающим 122 л.с., и оригинальными передними сиденьями. Спереди и сзади установлены дисковые тормоза, задний мост усилен.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда начнутся российские продажи спортивной LADA Niva.