Jetour T2 и Omoda C5 российской сборки готовы к началу продаж

В России локализовали еще два кроссовера из Поднебесной: на сей раз речь идет о моделях Omoda C5 и Jetour T2. Сборку этих автомобилей организовали силами калининградского «Автотора». Причем линейку Omoda могут представить в нашей стране с шильдиками Onives, судя по нюансам сертификации.

Об этом сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили». Уточняется, что Jetour T2 и Omoda C5 калининградской сборки обзавелись Одобрениями типа транспортного средства (ОТТС).

Полноприводный SUV с индексом T2 приводит в движение 245-сильный мотор объемом 2,0 л, передачи переключают 8-диапазонный «автомат» или 7-скоростной преселектив. Габариты составляют 4785х2006х1880 мм.

В случае переднеприводных Omoda C5 движущей силой выступает 147-сильный 1,5-литровый мотор, работающий в паре с бесступенчатой трансмиссией. Версия 4WD оснащается 1,6-литровым силовым агрегатом и 7-ступенчатым «роботом». Размеры — 4400х1830х1588 мм.

Торговую марку Onives зарегистрировали в нашей стране в конце прошлого лета. Правообладателем выступает лицо, оформившее в России документы на новый отечественный автобренд Jeland, о появлении которого ранее писал портал «АвтоВзгляд».