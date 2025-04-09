АВТОВАЗ восстановил мощности для производства машин бренда SKM

Волжский автогигант в полном объеме восстановил технологии в цехах, где раньше занимались опытно-промышленным производством (ОПП). Теперь площадку приспособят для реализации новых проектов, в том числе выпуска моделей недавно появившегося отечественного бренда SKM.

По словам представителей пресс-службы автогиганта, мощности бывшего ОПП позволят заниматься окраской автомобилей. Технология почти совпадает с той, которую используют на головном предприятии. Подразумеваются ванны катафореза и промывки, а также процессы сушки и шлифовки. Плюс методика нанесения мастики и грунта, эмали и лака, антикоррозийная обработка.

На данный момент на площадке организовано производство спецтранспорта «дочки» АВТОВАЗа «ВИС-Авто». Она занимается фургонами и пикапами, построенным на основе LADA Granta, Niva и ее «злой» брутальной версией Bronto. Сейчас как раз идет освоение сварки и окраски кузовов последней. Выпуск автомобилей SKM планируют наладить по соседству.

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