В 2025 году Sollers представит в России несколько автомобильных новинок

В интервью ТАСС об этом рассказал глава «Соллерса» Николай Соболев. По его словам, на SF1 уже открыли предзаказы. Кроме того, обновится модель Atlant. Цельнометаллический фургон обзаведется новой версией «автомата». Более того, на свет появится версия с приставкой XL, которая будет длиннее и сможет перевозить больше грузов. В результате компания заполнит все ниши в сегменте LCV.

В конце этого года или начале следующего Sollers предложит россиянам рамный внедорожник. Его разрабатывают вместе с технологическими партнерами из Поднебесной. Проект довели до финальной стадии, до конца года планируется закончить работы, связанные с условиями сертификации. Различные узлы и агрегаты протестируют отдельно, плюс испытания предстоит пройти готовому автомобилю.

По словам Соболева, мотор и коробка передач «рамника» будут локализованы, как и практически все штампованные детали кузова, компоненты безопасности, салона и экстерьера. Выпуск модели наладят в Ульяновске.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что рамный 7-местный внедорожник Sollers получит доработанный силовой агрегат.