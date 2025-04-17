Экс-завод Volkswagen в Калуге выпустит более 100 тыс. машин до конца года

Как сообщает aif.ru, планами по выпуску автомобилей на калужском заводе, ранее принадлежавшем VW, поделился губернатор региона Владислав Шапша. Он опубликовал свой отчет на заседании с депутатами Заксобрания.
Вместо немецких машин в Калуге на той же площадке теперь собирают китайские. Там в тесном сотрудничестве с «восточным» партнером организовано производство кроссоверов отечественной марки Tenet.
По словам Шапши, местная компания «Автомобильные технологии» тоже не стоит на месте, выпуская кроссоверы Citroёn C5 Aircross и Haval M6.
Ранее портал «АвтоВзгляд» поделился новыми подробностями о китайской Defetoo, которая занялась перезапуском завода VW в Калуге.