Экс-завод Volkswagen в Калуге выпустит более 100 тыс. машин до конца года

Бывшее предприятие вольфсбургского концерна, покинувшего Россию, до начала 2026 года должно наштамповать в Калуге 112 тыс. автомобилей. Прежними владениями Volkswagen в нашей стране заправляет отечественный холдинг «АГР».

Как сообщает aif.ru, планами по выпуску автомобилей на калужском заводе, ранее принадлежавшем VW, поделился губернатор региона Владислав Шапша. Он опубликовал свой отчет на заседании с депутатами Заксобрания.

Вместо немецких машин в Калуге на той же площадке теперь собирают китайские. Там в тесном сотрудничестве с «восточным» партнером организовано производство кроссоверов отечественной марки Tenet.

По словам Шапши, местная компания «Автомобильные технологии» тоже не стоит на месте, выпуская кроссоверы Citroёn C5 Aircross и Haval M6.

Ранее портал «АвтоВзгляд» поделился новыми подробностями о китайской Defetoo, которая занялась перезапуском завода VW в Калуге.