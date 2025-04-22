Sollers локализовал в РФ штамповку кузовных деталей грузовичков Atlant и Argo

Все крупные внешние и внутренние кузовные элементы Sollers Atlant и Argo теперь делают из оцинкованной стали Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Такой шаг позволит улучшить качество, геометрическую точность и стойкость деталей к коррозии.

Представители «Соллерса» уточнили, что более 50% массы кузовов Atlant и кабин Argo штампуется в России из оцинкованного отечественного металла с апреля. Компания считает это уникальным достижением, поскольку она сумела раньше других автопроизводителей, перезапустивших производство, добиться такого уровня локализации.

Уточняется, что запуск штамповочных линий удалось наладить благодаря льготным займам у федерального Фонда развития промышленности. Речь идет о денежном вливании в размере 3,4 млрд рублей. На эти деньги закупили контрольные приспособления и штамповую оснастку. Общий объем инвестиций оценивается в 4,3 млрд рублей.

В итоге технологические операции по штамповке около 120 деталей кузова были локализованы «Соллерсом» на площадке предприятия-партнера. Проект удалось реализовать меньше, чем за год.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что рамный 7-местный внедорожник Sollers впервые «засветился» в Сети.