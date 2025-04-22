Hyundai зарегистрировала в России четыре товарных знака

Несмотря на прекращение официальных продаж и производства автомобилей в нашей стране в 2022 году, южнокорейская Hyundai продолжает защищать свои интересы на российском рынке.

Как сообщают РИА Новости, в апреле 2025-го Роспатент зарегистрировал четыре новых товарных знака компании, действительных до 2034 года. Благодаря этому Hyundai сохраняет свое юридическое присутствие в России.

Полученные знаки разрешают корейцам производить и реализовывать в нашей стране широкий спектр транспортных средств, включающий легковые автомобили и грузовики, автобусы и спецтехнику, а также запасные части, в том числе двигатели, шины и амортизаторы.

Не так давно Kia также зарегистрировала шесть товарных знаков. Однако говорить о полноценном возвращении брендов, основываясь только на этом факте, пока рано, хотя юридические приготовления могут рассматриваться как подготовка к потенциальному возвращению на рынок при изменении экономических или политических условий.

В Hyundai Motor пока официально не сообщают о планах возвращения на отечественный рынок.