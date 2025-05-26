Под Санкт-Петербургом снова начали делать запчасти для бывшего завода Hyundai

Имея соответствующий опыт, производством комплектующих опять занялась компания «Йура корпорейшн рус». Сейчас она работает в интересах отечественного холдинга «АГР», владеющего прежними активами Hyundai после бегства корейской марки из России.

Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на зампреда правительства Ленинградской области по экономике Дмитрия Ялова. По его словам, в режиме полноценной трудовой недели на «Йура» задействованы 182 работника.

Напомним, «Йура корпорейшн рус» являлась филиалом южнокорейского предприятия Yura Corp, занимавшегося поставками запчастей на автомобильный завод Hyundai, расположенный в Северной столице. В частности, в Ивангороде с 2008 года делали электропроводку для линейки популярных в России иномарок с шильдиком в виде стилизованной буквы «H», заключенной в овал.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минпромторг опроверг исключение Hyundai и Kia из списка параллельного импорта.