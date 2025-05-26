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Под Санкт-Петербургом снова начали делать запчасти для бывшего завода Hyundai

Выпуск деталей возобновили в Ивангороде

Имея соответствующий опыт, производством комплектующих опять занялась компания «Йура корпорейшн рус». Сейчас она работает в интересах отечественного холдинга «АГР», владеющего прежними активами Hyundai после бегства корейской марки из России.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Под Санкт-Петербургом снова начали делать запчасти для бывшего завода Hyundai

Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на зампреда правительства Ленинградской области по экономике Дмитрия Ялова. По его словам, в режиме полноценной трудовой недели на «Йура» задействованы 182 работника.

Напомним, «Йура корпорейшн рус» являлась филиалом южнокорейского предприятия Yura Corp, занимавшегося поставками запчастей на автомобильный завод Hyundai, расположенный в Северной столице. В частности, в Ивангороде с 2008 года делали электропроводку для линейки популярных в России иномарок с шильдиком в виде стилизованной буквы «H», заключенной в овал.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минпромторг опроверг исключение Hyundai и Kia из списка параллельного импорта.

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