Под Санкт-Петербургом снова начали делать запчасти для бывшего завода Hyundai

Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на зампреда правительства Ленинградской области по экономике Дмитрия Ялова. По его словам, в режиме полноценной трудовой недели на «Йура» задействованы 182 работника.
Напомним, «Йура корпорейшн рус» являлась филиалом южнокорейского предприятия Yura Corp, занимавшегося поставками запчастей на автомобильный завод Hyundai, расположенный в Северной столице. В частности, в Ивангороде с 2008 года делали электропроводку для линейки популярных в России иномарок с шильдиком в виде стилизованной буквы «H», заключенной в овал.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минпромторг опроверг исключение Hyundai и Kia из списка параллельного импорта.