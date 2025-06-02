Стало известно, когда Sollers поставит на российский конвейер пикап ST9

В Sollers приняли решение наладить выпуск нового пикапа ST9 в третьем квартале 2025 года. Грузовичок начнут штамповать в Ульяновске, на производственной площадке уже стартовали подготовительные мероприятия.

Согласно информации на официальном сайте «Соллерса», сроки начала производства ST9 рассекретили в ходе визита главы Минпромторга Антона Алиханова на Ульяновский автозавод. Речь идет об инвестиционных проектах, которые реализуются за счет льготного заемного финансирования по программам Фонда развития промышленности.

На данный момент на предприятии занимаются монтажом новой сварочной линии и строительством логистической зоны, предназначенных для налаживания производственного процесса «девятки». Кроме того, идет установка новой прессовой линии и подготовка к началу производства комплекса систем пассивной безопасности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда в России официально стартовали продажи пикапа Sollers ST8. Мегапланы компании мы раскрыли еще раньше в эксклюзивном материале.