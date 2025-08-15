КамАЗ презентовал беспилотный грузовик нового поколения «Маяк-2»

Автономный грузовик «Маяк-2» был официально представлен общественности КамАЗом в рамках форума «Беспилотные системы: технологии будущего». Речь идет о свежей генерации седельного тягача К5 с индексом 54901.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале отечественного производителя большегрузов из Набережных Челнов. Уточняется, что «Маяк-2» обладает третьим уровнем автономности — грузовик способен двигаться самостоятельно, но в кабине должен постоянно находиться водитель, готовый на любом участке пути перехватить управление у подобия электронного мозга.

Несмотря на присутствие человека на борту, КамАЗ-54901 считается высокоавтоматическим транспортным средством (ВАТС). В список оснащения включен главный вычислительный блок системы управления движением (АСУД), имеются модули видеонаблюдения и машинного зрения, а также радарного и лидарного обзора. Кроме того, инженеры позаботились о высокоточной инерциальной и спутниковой навигации. Подобно авиалайнерам, «Маяк-2» получил даже собственный «черный ящик», фиксирующий всю необходимую информацию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» выяснил, кто собирается окончательно «похоронить» ГАЗ и КамАЗ. Новая марка готовит захват отечественного рынка грузовиков.