На конвейер экс-завода GM в Санкт-Петербурге поставят новые китайские автомобили

Судя по всему, бывший завод сбежавшего из России заокеанского концерна General Motors готовят к производству новых «поднебесных» машин. Возможно, к нам придет неизвестый бренд, который пока не представлен в стране официально. Предприятие ищет переводчика с китайского языка.

Речь идет о производственной площадке в Шушарах

Об этом сообщает издание «Деловой Петербург», делая выводы на основе соответствующей вакансии, размещенной нынешним владельцем автозавода в Северной столице — отечественной компанией «АГР Холдинг».

Бывшей площадке GM нужен специалист, который займется устным и письменным переводом. Уточняется, что речь идет о временной позиции на период запуска новых моделей. Предусмотрен срочный трудовой договор на год с возможностью продления.

Нетрудно сделать выводы, что простаивающий завод явно перезапустят. Кстати, работников, нацеленных на сотрудничество с китайскими партнерами, набирают не первый раз. Например, в начале осени требовался руководитель инженерного отдела.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что на экс-заводе Toyota в Санкт-Петербурге будут выпускать российские машины Senat.