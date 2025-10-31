LADA Vesta получит систему бесключевого доступа

АВТОВАЗ планирует выпускать новую версию LADA Vesta, оснащенную системой бесключевого доступа. Но пока неизвестно, когда флагман отечественного бренда поступит на рынок в подобной комплектации.

Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток», ссылаясь на пресс-службу волжского автогиганта. Уточняется, что сроки начала продаж модернизированной «Весты» объявят отдельно, как и ценник.

Наличие бесключевого доступа позволит центральному замку LADA Vesta разблокироваться автоматически, когда бортовая электроника обнаружит ключ-метку в кармане хозяина машины. Незримые щупальца сканируют пространство в радиусе от 1,4 до 1,8 м. Кстати, дверные ручки лишены кнопок и сенсорных площадок, что нехарактерно для таких систем.

Отметим, что в топе ключ-метка может похвастать обновленным корпусом, на котором размещены четыре клавиши. Одна из них дает возможность запускать мотор на расстоянии, о чем раньше приходилось только мечтать.

