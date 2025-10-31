9

LADA Vesta получит систему бесключевого доступа

Двигатель можно будет запускать дистанционно

АВТОВАЗ планирует выпускать новую версию LADA Vesta, оснащенную системой бесключевого доступа. Но пока неизвестно, когда флагман отечественного бренда поступит на рынок в подобной комплектации.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток», ссылаясь на пресс-службу волжского автогиганта. Уточняется, что сроки начала продаж модернизированной «Весты» объявят отдельно, как и ценник.

Наличие бесключевого доступа позволит центральному замку LADA Vesta разблокироваться автоматически, когда бортовая электроника обнаружит ключ-метку в кармане хозяина машины. Незримые щупальца сканируют пространство в радиусе от 1,4 до 1,8 м. Кстати, дверные ручки лишены кнопок и сенсорных площадок, что нехарактерно для таких систем.

Отметим, что в топе ключ-метка может похвастать обновленным корпусом, на котором размещены четыре клавиши. Одна из них дает возможность запускать мотор на расстоянии, о чем раньше приходилось только мечтать.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, во сколько обойдется увеличение мощности популярной LADA Vesta.

