Стало известно, когда запустят новый завод Haval под Тулой

Об этом сообщает «Тульская служба новостей». В очередной раз подтверждается, что новое предприятие хорошо известного в нашей стране бренда Haval займется производством элементов экстерьера и интерьера автомобилей, литья под давлением, а также шасси и трансмиссий. Кроме того, можно рассчитывать на четыре корпуса общежития, где, очевидно, планируют разместить персонал.

Новоиспеченные производственные мощности планируют запустить во втором квартале следующего года. Автомобильная промышленность региона находится на этапе активного развития, за последние три года доля отрасли выросла на 10%. В обозримой перспективе там же собираются построить центр для опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.

Напомним, в индустриальном парке «Узловая» на заводе Haval штампуют кроссоверы Jolion, а также Dargo и F7. В начале весны 2024 года неподалеку создали еще одно предприятие, где делают моторы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности будущего тульского кластера по выпуску автозапчастей.