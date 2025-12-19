Путин выразил надежду, что рост ставок утильсбора не будет вечным

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что утилизационный сбор в нашей стране не будет расти вечно, и население снова получит широкие возможности выбора между отечественными автомобилями и иномарками. Глава государства допустил такое развитие событий по мере сокращения соответствующей фискальной нагрузки или увеличения доходов граждан.

Об этом президент заявил в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей большую пресс-конференцию и прямую линию. По словам российского лидера, повышение утильсбора и цен на автомобили зарубежного производства главным образом касается жителей страны с хорошими доходами, чаще всего проживающих в крупных городах.

Очередной этап увеличения ставок утильсбора со следующего года стал одной из мер, связанных с необходимостью получения дополнительного дохода в федеральный бюджет, добавил президент. Он уточнил, что предпринятые шаги нужны «для решения благородной цели технологического развития». Нововведение в том числе предусматривает косвенную поддержку отечественной автомобильной промышленности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме призвали создать онлайн-калькулятор расчета утильсбора.