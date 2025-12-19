355

Путин выразил надежду, что рост ставок утильсбора не будет вечным

Повышение тарифов ввели для привлечения дополнительных доходов в бюджет

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что утилизационный сбор в нашей стране не будет расти вечно, и население снова получит широкие возможности выбора между отечественными автомобилями и иномарками. Глава государства допустил такое развитие событий по мере сокращения соответствующей фискальной нагрузки или увеличения доходов граждан.

Анатолий Белецкий

Изображение Путин выразил надежду, что рост ставок утильсбора не будет вечным

Об этом президент заявил в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей большую пресс-конференцию и прямую линию. По словам российского лидера, повышение утильсбора и цен на автомобили зарубежного производства главным образом касается жителей страны с хорошими доходами, чаще всего проживающих в крупных городах.

Очередной этап увеличения ставок утильсбора со следующего года стал одной из мер, связанных с необходимостью получения дополнительного дохода в федеральный бюджет, добавил президент. Он уточнил, что предпринятые шаги нужны «для решения благородной цели технологического развития». Нововведение в том числе предусматривает косвенную поддержку отечественной автомобильной промышленности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме призвали создать онлайн-калькулятор расчета утильсбора.

