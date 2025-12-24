Volvo планирует получить российские патенты на три товарных знака

Головной офис автобренда Volvo, сбежавшего из России, пожелал обзавестись у нас исключительными правами на три наименования. В качестве заявителя в документации указана компания «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ».

Соответствующие заявки опубликованы в открытой электронной базе Роспатента. Судя по всему, известные шведские автостроители захотели в конце зимы текущего года официально застолбить на территории РФ права на собственный логотип, а также товарные знаки Volvo и Volvo Penta.

Если отечественное ведомство даст добро, «Вольво» получит возможность легально торговать в стране автомобилями разных классов и запчастями к ним, предусмотрены услуги по техобслуживанию и ремонту, плюс продажа яхт и катеров.

Напомним, Volvo стала одной из первых компаний, приостановивших свою деятельность в России после начала спецоперации. Штаб-квартира организации, основанной в 1927 году, расположена в Гетеборге.

