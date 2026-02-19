Sollers запустил серийное производство минивэна SF1

Пассажирскую семиместную модификацию Sollers SF1 будут собирать по полному циклу. В него входят сварка, антикоррозийная обработка и окраска кузова. Минивэн, оцененный в 2 250 000 рублей, уже доступен для заказа. Полноценные продажи стартуют весной.

По словам производителей, «однообъемник» хорош тем, что сочетает в себе маневренность легкового автомобиля с практичностью крупного микроавтобуса. Высота, достигающая 1900 мм, позволяет вэну без проблем заезжать в подземные паркинги.

SF1 «вооружен» 136-сильным турбомотором объемом 1,5 л. Силовой агрегат соответствует стандарту Евро-5 и легко переваривает 92-й бензин. Переключением передач заведует 5-скоростная «механика».

В список оборудования изначально входят ABS, система курсовой устойчивости, фронтальные «эйрбеги» и задние парктроники. Имеются светодиодные дневные ходовые огни и противотуманки, в салоне установлен кондиционер и «музыка», греются руль, передние кресла, зеркала и форсунки омывателя.

