Huawei оформила в России права на логотипы автобрендов

«Подебесная» IT­-корпорация Huawei зарегистрировала в нашей стране еще два товарных знака, связанных с продажей автомобилей, запчастей к ним и аксессуаров. На сей раз уитайцы застолбили права на логотипы в виде серых многоугольников.

Соответствующие данные опубликованы в открытой электронной базе Роспатента. Заявки головного офиса Huawei, компании «Хуавей Текнолоджиз и Ко», поступили в отечественное ведомство достаточно давно — еще в начале прошлого года. Дело дошло до одобрения только в конце зимы 2026-го, но тем не менее, оно было получено.

В результате представители китайского IT-гиганта могут не беспокоиться об исключительных правах на вышеупомянутые многоугольники вплоть до января 2035 года. Они проходят по 12-му, так называемому автомобильному классу, согласно международным стандартам (МКТУ), касающимся товаров и услуг.

Напомним, Huawei основан в 1987 году и является одним из топовых поставщиков информационно-коммуникационных технологий и интеллектуальных устройств в мире.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Huawei разрешили не только продавать легковые автомобили на российской территории, но и производить их.