В России появится товарный знак LADA Business

В Роспатент поступила свежая заявка от АВТОВАЗа. Судя по содержанию документа, волжский автогигант намерен зарегистрировать в нашей стране очередной товарный знак, на сей раз речь идет о LADA Business.

Согласно открытой электронной базе упомянутого ведомства, АВТОВАЗ официально указан в качестве заявителя, хотя при желании мог быть скрыть соответствующие данные. Такая возможность предусмотрена российским законодательством.

Заявка от тольяттинцев поступила в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) в начале весны. Уточняется, что хорошо известное в нашей стране акционерное общество намерено использовать наименование LADA Business для продажи автомобилей и комплектующих к ним. Кроме того, предусмотрено оказание услуг по ремонту, а также аренде транспортных средств.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что у LADA Niva появится новый логотип, который получат не только полноценные машины. И не будем забывать про зарегистрированное обозначение LADA Parus.