АВТОВАЗ запатентует дизайн принципиально новой LADA Niva

АВТОВАЗ направил в Роспатент заявку на регистрацию экстерьера LADA Niva следующей генерации. Судя по патентным изображениям, тольяттинцы решили оформить права на внешность концепта Niva Vision. Его создали уже давно, еще в ту эпоху, когда заводом управлял бросивший Россию французский концерн Renault.

Соответствующая информация появилась в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Судя по опубликованной документации, к облику новой «Нивы» приложили руку пять человек: Степан Суслаев, Яна Ильина, Ярослав Житлов, Ольга Денисова и Ежен Аккерманн.

Новая Niva B-класса должна была появиться на свет в 2024 году, но этого не произошло. Автомобиль мог получить платформу Renault, но в итоге его построят на базе флагманской отечественной модели Vesta.

В начале прошлого года тольяттинцы продемонстрировали прототип кроссовера Т-134. Он унаследовал черты «Нивы», которую создавали при упомянутых французах. Похоже, что проект в итоге пришелся представителям волжского автогиганта по душе.

Сохранит ли ее преемник такое название или превратится в Т-134 — покажет время.