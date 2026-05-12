Кроссовер Tenet T4L начали выпускать в России по полному циклу

В нашей стране по полному циклу запустили производство удлиненного семейного кроссовера Tenet T4L. Его поставили на конвейер завода отечественного холдинга «АГР» в Калуге. Новинка создавалась с учетом российских дорожных и климатических особенностей.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», надёжность паркетника в широком диапазоне температур и при различных дорожных нагрузках обеспечивают конструктивные и технологические особенности. Например, днище и скрытые полости кузова покрывают воском и дополнительными слоями антикоррозийных материалов, что защищает автомобиль от гравия и лишнего шума.

Главной «фишкой» Tenet T4L считаются увеличенные габариты, составившие 4506x1828x1701 мм при колесной базе 2650 мм. По сравнению с предшественником, автомобиль получил более просторный салон и багажник. Последний вмещает минимум 475 л, но при трансформации внутреннего пространства может быть вырасти до 1500 л.

За движение отвечает 147-сильная «турбополторашка», работающая в тандеме с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В список оборудования включены зимний пакет, современные цифровые решения им сервисы телематики.

