В два клика: как искусственный интеллект отбирает хлеб у автодизайнеров

Вы не поверите, но автомобильный дизайн является самостоятельным ремеслом меньше века. Отцом-основателем этой профессии в автопроме оказался в 1938 году Харли Эрл — персонаж, нарисовавший легендарный Chevrolet Corvette. До него все модели фактически создавались от и до инженерами, а художественным проектированием — то бишь фокусом на внешность — озабочивались лишь постольку-поскольку. С той поры наличие грамотного «автостилиста» в команде любого автомобильного бренда — непременный залог успеха.
Но как и любые вещи в жизни, этот постулат не остается незыблемым, а требует уточнений. Не думаем, что кто-то действительно сомневается в особой значимости фигуры автодизайнера: как ни крути, но машины «встречают по одежке». Другой вопрос, что теперь придумать эту самую «одежку» проще, чем когда-либо прежде. Проще, поскольку есть искусственный интеллект.
Впрочем, интеллект робота и интеллект человека — разные истории. Представьте, сколько моментов прокручивает в своей голове дизайнер, перед которым поставлена цель по созданию нового авто: он постоянно ищет хрупкий баланс между эстетикой, аэродинамикой, эргономикой, безопасностью и технической реализуемостью. Если выпадает хотя бы что-то одно из этой цепочки, то нужно начинать все заново. Как видите, автодизайн — штука сколь занимательная, столь и муторная.
У нейросетей же нет никаких явных ограничителей (за исключением тех промптов, что пользователь отправляет ИИ-модели для выполнения определенной задачи), и они вольны поступать так, как им захочется. По сути дела, они рождают банально вау-картинку, в то время как дизайнер всегда создает объект, который рано или поздно должен воплотиться в реальность. Иначе зачем ему платят зарплату?
Тем не менее, если уж быть до конца откровенными, без ИИ сегодня в автодизайне никак не обойтись, ведь он существенно сокращает сроки разработки. Речь не о спешке — в нынешних условиях, когда конкуренция возросла, а градус борьбы за покупателя повысился до максимальных отметок, крайне важно действовать на опережение.
Как правило, взаимодействие с ИИ происходит так: берутся нарисованные от руки эскизы, которые бот затем превращает в полноценную 3D-модель. Раньше на это уходили месяцы труда сразу нескольких групп сотрудников дизайн-направления.
Станет ли искусственный интеллект благом или катастрофой для автодизайна и автоиндустрии в целом, во многом зависит от того, насколько разумно люди подойдут к его внедрению. Очевидно, что одни уже проявляют в этом вопросе больше благоразумия, чем другие, поэтому результаты не смогут быть одинаковыми.
B если автостроителям удастся держать себя в руках и не сокращать штат дизайнеров до минимума, сбрасывая весь массив поручений бездушному компьютеру, то искусственный интеллект вполне можно рассматривать как потенциальное благо.
Правда, пока здесь слишком много «но». Одно ясно точно: искусственный разум занял значимое место в проработке дизайна автомобилей следующего поколения, но никто не может сказать, когда они появятся на рынке, какими окажутся и как их встретит общественность. Вот случится это — тогда и поговорим более обстоятельно.