В два клика: как искусственный интеллект отбирает хлеб у автодизайнеров

Хотя принято считать, что творческие профессии последними пострадают от лавинообразно развивающегося ИИ, нейросети уже сейчас активно берут на себя немалую часть креативных задач. Например, создать иллюстрацию или даже написать музыку для них стало проще простого. Однако портал «АвтоВзгляд» не хочет верить в полное исчезновение как класса тех, кто отвечает в нашем с вами мире за прекрасное, эстетическое и эмоциональное — особенно в автомобильной сфере.

Вы не поверите, но автомобильный дизайн является самостоятельным ремеслом меньше века. Отцом-основателем этой профессии в автопроме оказался в 1938 году Харли Эрл — персонаж, нарисовавший легендарный Chevrolet Corvette. До него все модели фактически создавались от и до инженерами, а художественным проектированием — то бишь фокусом на внешность — озабочивались лишь постольку-поскольку. С той поры наличие грамотного «автостилиста» в команде любого автомобильного бренда — непременный залог успеха.

Но как и любые вещи в жизни, этот постулат не остается незыблемым, а требует уточнений. Не думаем, что кто-то действительно сомневается в особой значимости фигуры автодизайнера: как ни крути, но машины «встречают по одежке». Другой вопрос, что теперь придумать эту самую «одежку» проще, чем когда-либо прежде. Проще, поскольку есть искусственный интеллект.

Впрочем, интеллект робота и интеллект человека — разные истории. Представьте, сколько моментов прокручивает в своей голове дизайнер, перед которым поставлена цель по созданию нового авто: он постоянно ищет хрупкий баланс между эстетикой, аэродинамикой, эргономикой, безопасностью и технической реализуемостью. Если выпадает хотя бы что-то одно из этой цепочки, то нужно начинать все заново. Как видите, автодизайн — штука сколь занимательная, столь и муторная.

У нейросетей же нет никаких явных ограничителей (за исключением тех промптов, что пользователь отправляет ИИ-модели для выполнения определенной задачи), и они вольны поступать так, как им захочется. По сути дела, они рождают банально вау-картинку, в то время как дизайнер всегда создает объект, который рано или поздно должен воплотиться в реальность. Иначе зачем ему платят зарплату?

Тем не менее, если уж быть до конца откровенными, без ИИ сегодня в автодизайне никак не обойтись, ведь он существенно сокращает сроки разработки. Речь не о спешке — в нынешних условиях, когда конкуренция возросла, а градус борьбы за покупателя повысился до максимальных отметок, крайне важно действовать на опережение.

Как правило, взаимодействие с ИИ происходит так: берутся нарисованные от руки эскизы, которые бот затем превращает в полноценную 3D-модель. Раньше на это уходили месяцы труда сразу нескольких групп сотрудников дизайн-направления.

Станет ли искусственный интеллект благом или катастрофой для автодизайна и автоиндустрии в целом, во многом зависит от того, насколько разумно люди подойдут к его внедрению. Очевидно, что одни уже проявляют в этом вопросе больше благоразумия, чем другие, поэтому результаты не смогут быть одинаковыми.

B если автостроителям удастся держать себя в руках и не сокращать штат дизайнеров до минимума, сбрасывая весь массив поручений бездушному компьютеру, то искусственный интеллект вполне можно рассматривать как потенциальное благо.

Правда, пока здесь слишком много «но». Одно ясно точно: искусственный разум занял значимое место в проработке дизайна автомобилей следующего поколения, но никто не может сказать, когда они появятся на рынке, какими окажутся и как их встретит общественность. Вот случится это — тогда и поговорим более обстоятельно.