Рассекречена точная дата дебюта премиального Senat 900 в России

В обозримой перспективе на российский рынок должен выйти большой премиальный седан Senat 900. Подготовка к его выпуску проходит финальную стадию. Четырехдверку поставят на конвейер бывшего завода Toyota в Северной столице.

Как сообщается на официальном сайте новоиспеченного бренда, его презентуют общественности 4 июня на грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Первой ласточкой как раз должен стать упомянутый «девятисотый» седан.

Senat является дочерней структурой хорошо известного российского Aurus. Суть появления новой марки в том, чтобы автомобили с ее шильдиком стали более массовыми, чем в случае материнского бренда.

Судя по всему, Senat 900 построен на основе китайского Hongqi Н9. Габариты составят 5140х1900х1500 мм. В движение полноприводную модель будет приводить 326-сильный бензиновый V6. Предусмотрено два варианта компоновки салона: с двумя и тремя посадочными местами на заднем ряду.

