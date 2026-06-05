Старт производства гибридных фургонов SKM в России запланирован на 2027 год

В следующем году АВТОВАЗ собирается вместе с партнерами по марке SKM наладить выпуск фургонов, оснащенных гибридной силовой установкой. В обозначенный срок на конвейер могут встать исключительно грузовые модификации.

Пока речь идет о только о грузовых версиях

Об этом в беседе с РИА «Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) рассказал вице-президент волжского автозавода Дмитрий Костромин. По его словам, сейчас тольяттинцы изучают перспективы вышеупомянутых гибридов. Уже в текущем году их производство у себя планируют наладить партнеры, а с учетом локализации в 2027-м дело дойдет и до российской площадки.

Причем по пассажирским версиям дискуссия продолжается, пока договоренностей достичь не удалось, добавил топ-менеджер. Он отметил, что не верит в успех чистокровных электромобилей и видит больше перспектив у бензоэлектрических моделей, включая те, что будут построены на архитектуре новейшего отечественного кроссовера LADA Azimut.

По доле рынка «электрички» держатся на уровне 1%, зато гибридные авто продолжают расти. Возможно, к следующему год они отвоюют уже 15%, заключил г-н Костромин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что АВТОВАЗ начал отгружать фургоны SKM М7 дилерам.