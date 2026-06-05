Раскрыты подробности о более мощных моторах для LADA Azimut и Aura

Информация о будущем моторной гаммы упомянутых вазовских моделей появилась в ходе поездки на «Азимуте» главы Минфина Антона Силуанова и президента АВТОВАЗа Максима Соколова. Запись тест-драйва опубликована в телеграм-канале информационной службы ресурса «Вести».
По словам г-на Соколова, в 2027-м LADA Azimut должен обзавестись «турбополторашкой», выдающей 150 л.с. Вазовские инженеры подружат ее с традиционным «автоматом», снабженным гидротрансформатором. Поначалу кроссовер предложат покупателям с бензиновыми «четверками» объемом 1,6 и 1,8 л, развивающими 122 и 135 л.с.
В свою очередь, моторная линейка LADA Aura расширится благодаря появлению 135-сильного «атмосферника». По мнению г-на Силуанова, стретч-седан мог бы получить и двигатель с «улиткой».
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, от чего будут зависеть цены LADA Azimut.