Опубликовано первое изображение российского кроссовера Senat

В Рунете появилось первое официальное изображение кроссовера новоиспеченной отечественной премиум-марки Senat. Ожидается, что новинка составит компанию родственным седанам с индексами 900 и 1000 как на нашем рынке, так и на конвейере под Санкт-Петербургом.

Портал «АвтоВзгляд» заметил, что силуэт паркетника мелькает на кадрах видеоролика, опубликованного на сайте Senat. Производители причисляют автомобиль к перспективным моделям, к ним же относятся специальные модификации упомянутых четырехдверок, включая бронированные.

Но вернемся к кроссоверу. Пока общественности продемонстрировали лишь достаточно безликий тизер, характеристики неизвестны, как и сроки дебюта, не говоря уже о ценнике. Вполне возможно, что в роли донора выступит Hongqi HS7.

К его плюсам можно отнести кузов практически пятиметровой длины и колесную базу, вытянутую на 2920 мм. В России «семерка» может похвастать полным приводом, за движение отвечает турбомотор объемом 2,0 л, выдающий 245 л.с. Минимальная стоимость составляет 5,2 млн рублей.

Напомним, Senat 900 построен по образу и подобию Hongqi H9, как и Senat 1000. Разница между ними сводится к дополнительным двум десяткам сантиметров свободного пространства для пассажиров второго ряда.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности седана Senat 900.