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Глава Volga рассказала, когда возрожденный бренд выпустит собственный автомобиль

Его придется подождать

Возрожденный бренд Volga дебютирует с тремя моделями, которые являются локализованными версиями китайских Geely. Однако в компании подчеркивают, что конечная цель заключается не в отверточной сборке, а в создании собственных технологий, и первые результаты такого подхода можно будет увидеть уже через пару лет.

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Автор
Артем Князев

Изображение Глава Volga рассказала, когда возрожденный бренд выпустит собственный автомобиль

Сроки появления принципиально новых моделей обозначила в беседе с «Российской газетой» глава бренда Volga Татьяна Фадеева. По ее словам, планомерное расширение линейки будет опираться на разработки собственной инженерной школы. Сейчас критически важно сделать правильный первый шаг и заложить фундамент долгосрочной стратегии, поэтому запуск полностью оригинальных автомобилей — это перспектива 2028-го.

Текущая задача формулируется более приземленно, но от этого не становится менее амбициозной. Необходимо уверенно закрепиться на рынке с имеющимся модельным рядом, одновременно запуская проекты по освоению и выпуску основных узлов и агрегатов. Основной акцент делается на создание и развитие технологий на базе отечественных компонентов, а не на простое копирование готовых решений.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что официальный старт продаж автомобилей Volga состоится 19 июня. К запуску уже готовы порядка 25-30 дилерских центров, а к концу года компания планирует расширить партнерскую сеть примерно до 130 точек во всех ключевых городах страны.

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