Глава бренда Volga рассказала, сколько дилеров будет у возрожденного бренда

Возрожденная марка Volga объявила полную боевую готовность к выходу на отечественный рынок. Официальный старт продаж состоится уже через полторы недели, 19 июня, а география присутствия бренда охватит всю страну.

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева рассказала «Российской газете» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), что 19 июня откроют двери для первых покупателей порядка 25-30 дилерских центров. Сейчас приоритет отдается крупным региональным узлам и городам-миллионникам, хотя процесс масштабирования идет непрерывно. Партнерская сеть активно расширяется, новые площадки внедряют корпоративные стандарты и фирменный стиль.

К концу текущего года производитель рассчитывает достигнуть договоренностей со 130 партнерами во всех ключевых населенных пунктах страны. По словам топ-менеджера, половина из них уже отобрана и находится в стадии запуска. Такой размах призван обеспечить доступность машин и качественный сервис для клиентов от столиц до самых отдаленных регионов.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, сколько автомобилей намерена продать Volga в 2026 году.