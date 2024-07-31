Стало известно, в каких версиях предложат полноприводный «Соболь NN»

Полноприводный «Соболь NN», серийную версию которого впервые представили широкой публике на выставке COMvex-2024 в мае, должен поступить в продажу в ближайшие недели. Точные даты, равно как и цены, пока не называются. Зато уже известно, что покупателям предложат пять типов кузова.

Наши коллеги из редакции Quto.ru выяснили, что в гамму версий полноприводного «Соболь NN» войдут цельнометаллический фургон, грузопассажирский «комби», микроавтобус, бортовой грузовик, а также шасси без каких-либо надстроек. Базовый набор опций предусматривает мультимедиакомплекс, парктроники, климат-контроль. Кроме того, новинка сможет похвастать полным «зимним пакетом» — обогревами кресел, лобового стекла, боковых зеркал и руля.

Что касается силовых агрегатов, то полноприводный «Соболь NN» приводится в движение 150-сильным турбодизелем на 2,5 литра. Мотору, развивающему до 420 Нм крутящего момента, аккомпанирует 6-ступенчатая механическая коробка — с очень «короткими» первой и понижающей передачами.

Серийное производство новинки уже началось. Но прежде чем открывать продажи, Горьковский автозавод хочет сформировать небольшой запас — чтобы машин хватило всем дилерам. Ожидается, что полноприводный «Соболь NN» выйдет на рынок в ближайшие недели.

Кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» уже испытал новую модификацию в деле — правда, у нас на тест-драйве была предсерийная машина из опытной партии. О ее плюсах и минусах мы рассказали здесь.