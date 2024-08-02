Грузовичок Sollers Argo обзаведется двухрядной кабиной

Совсем недавно, в июне, компания Sollers выкатила на российский рынок Argo с бензиновым двигателем и уже, как выяснилось, приступила к разработке следующей новинки, расширяющей гамму модификаций — грузовичка с двухрядной пятиместной кабиной. Сроки начала продаж такой версии пока не называются, но кое-какие технические подробности о ней есть.

О том, что Sollers готовит к запуску Argo с двухрядной кабиной, сообщили наши коллеги из Quto.ru. По их данным, в основу модификации ляжет длиннобазное (плюс 500 мм к обычному) шасси, и общая длина автомобиля достигнет 5,8 метра.

Что касается силовых агрегатов, то приводить новинку в движение будет двухлитровый дизельный турбомотор, агрегатированный с шестиступенчатой «механикой». Привод предложат безальтернативно задний.

Sollers Argo с двухрядной кабиной может заинтересовать главным образом коммунальные службы — как автомобиль для транспортировки ремонтных бригад.

Как уже было сказано, сроки начала продаж новинки Sollers пока не раскрывает. Разумеется, не называет и ее стоимость. А вообще Argo сейчас продается по цене от 2,3 млн. рублей — столько просят за базовую версию обрусевшего грузовичка со стальными бортами.