Небольшой грузовик для курьеров от Горьковского автозавода получит версию с ДВС

В прошлом году Горьковский автозавод презентовал публике фургон SDV 3.5, адресованный городским службам доставки. Концептуальная модель была оснащена электрической силовой установкой, однако, как выяснилось теперь, автомобиль получит и традиционную модификацию.

Правда, когда именно, пока не сообщается

То, что новая модель Горьковского завода получит, помимо электрической, топливную версию с двигателем внутреннего сгорания, выяснили наши коллеги из Quto.ru. Правда, какой именно силовой агрегат будет приводить грузовичок в движение, пока непонятно — очевидно, эту информацию раскроют позже.

— Мы разработали концепт автомобиля с электромотором в соответствии с современными трендами, но, исходя из потребностей клиента, предусматриваем, что у нас появится модификация и с двигателем внутреннего сгорания, — цитирует директора по развитию и инновациям Горьковского автозавода Андрея Кузнецова редакция.

Напомним, концептуальный фургон SDV 3.5 презентовали на выставке Comtrans прошлой осенью. Проектируя модель, нижегородцы вдохновлялись автомобилями Amazon. Благодаря электрической силовой установке им удалось организовать низкий пол для более удобной погрузки-разгрузки. Максимальный запас хода машины на одном заряде аккумулятора — 200 км.

Остается лишь добавить, что сроки начала серийного производство переднеприводного фургона пока не называются.