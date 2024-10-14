Changan Star Truck Plus заметили на автовозе под Нижним Новгородом

На трассе в Нижегородской области корреспонденту портала «АвтоВзгляд» удалось поймать в объектив Changan Star Truck Plus. Этот промтоварный фургон попал в кадр на автовозе, куда его погрузили вместе с кроссоверами бренда. Коммерческая модель не продается в России официально, и такие автомобили в нашей стране редко предлагают даже по схеме «серого» импорта.

О планах бренда на отечественный сегмент LCV пока ничего не известно

Самая востребованная версия Changan Star Truck Plus в РФ оснащается 122-сильным мотором объемом 1,6 л, крутящий момент — 158 Нм. Переключением передач заведует «механика» на пять ступеней. Стартовая цена с учетом всех скидок составляет 1,4 млн рублей. При желании можно найти исполнение с младшим 1,2-литровым силовым агрегатом и отдачей 98 л.с.

Чтобы узнать, привезут ли к нам Changan Star Truck Plus официально и о планах компании на отечественный LCV-сегмент в принципе, портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием в пресс-службу марки. Но на момент публикации материала ответ из представительства не поступил.

Тем временем мы успели протестировать кроссовер Changan Uni-T. Он довольно популярен у россиян, и наши эксперты решили разобраться, станет ли этот SUV для наших сограждан любовью на годы или мимолетным увлечением.